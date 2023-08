Conto alla rovescia per l'inizio della scuola a Torino: nominati i “supplenti”

È tutto pronto per l'inizio della scuola: il 25 agosto, infatti, l’Ambito Territoriale di Torino dell'Ufficio Scolastico Regionale ha pubblicato il bollettino delle nomine per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le stesse sono state conferite in base alle domande presentate per contratti a tempo determinato, i cosiddetti “supplenti”.

Le nomine dei docenti

I docenti che figurano negli elenchi che man mano verranno pubblicati dagli Uffici Scolastici sono destinatari di nomina a tempo determinato dal 1° settembre 2023 fino al 30 giugno 2024 o al 31 agosto 2024. La sede della scuola è quella indicata nel bollettino di nomina, fermo restando che i Dirigenti Scolastici potranno poi assegnare il docente ad altro plesso facente parte l'Istituto.

Gli elenchi e la modalità di rinuncia

L'elenco completo dei nominativi è scaricabile dal sito

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/2023/08/25/primo-bollettino-di-nomine-per-supplenze-a-tempo-determinato-a-s-2023-2024/. Chi vuole rinunciare dovrà provvedere entro le 12 del 28 agosto attraverso il link indicato nella mail di assegnazione.