Rivoli: abiti d’epoca, bozzetti, dipinti di Margherita Flora per la mostra "C'era una volta un re"

Sabato 2 settembre, alle 18 alla Casa del Conte Verde a Rivoli, inaugura la Mostra “C’era una volta un Re - Abiti d’epoca, bozzetti, dipinti di Margherita Flora” un’esposizione che porterà il visitatore in un viaggio tra i tanti ricordi e oggetti delle varie edizioni dell’evento e tra gli abiti d’epoca di alta fattura sartoriale, pezzi unici tutti da ammirare realizzati da Margherita Flora, sarta storica della rievocazione rivolese “C’era una volta un Re”.

Il 9 e 10 settembre, infatti, Rivoli ospita un ricco calendario di eventi per celebrare “C’era una volta un Re”, la famosa rievocazione cittadina a 27 anni dalla sua prima edizione, una delle più rinomate del Piemonte, che si è svolta con grande successo fino al 2010. Vista l’impossibilità di festeggiare l’anniversario dei 25 anni che coincideva con le incertezze del periodo pandemico, si è deciso di regalare alla città una due giorni coinvolgente – ispirandosi a quella rievocazione storica così unica – il weekend del 9 e 10 settembre.

Per iniziare a rivivere le affascinanti atmosfere del 1730, sabato 2 settembre verrà aperta al pubblico la mostra che ripercorre la magia di quell’evento attraverso oggetti e ricordi della rievocazione storica ma soprattutto tra colori, stoffe e abiti realizzati da Margherita Flora che dal 1996 si è occupata di elaborare i bozzetti per la manifestazione con la collaborazione della Scuola di sartoria Mary D’Agostino che si era offerta di donare i cartamodelli. Sulla base dei modelli di Margherita la realizzazione degli abiti storici veniva eseguita con l’aiuto di molte volontarie di Rivoli e dei paesi vicini. Negli anni a seguire Margherita ha poi continuato a realizzare costumi d’epoca per alcuni gruppi storici continuando anche a dipingere con grande consenso della critica e numerosi apprezzamenti. Tutta la sua arte si potrà ammirare all’interno delle sale della Casa del Conte Verde dal 2 al 10 settembre, immaginando quei bozzetti prendere forma, chiudendo gli occhi e immergendosi nelle atmosfere del XVIII secolo.

La mostra sarà un vero e proprio viaggio negli anni di “C’era una volta un Re” non solo per la gioia del pubblico ma anche per ricordare, ringraziare e invitare all’evento tutti coloro che hanno lavorato e collaborato a tutte le 14 edizioni: a chi ha avuto le idee, le forze e la dedizione per tanti anni.

Per questo motivo una sala ospiterà anche fotografie, manifesti, testimonianze, dépliant e video che trasmettono le emozioni della storica rievocazione, raccontandola dalla prima edizione, datata 1996, all’ultima del 2010.

In particolare, per il reperimento dei materiali utili all’allestimento, oltre all’archivio di TurismOvest, un ringraziamento speciale per alcuni cimeli e per il prezioso sostegno va a Matilde Gattoni; a Enrico Joannes per le foto, mentre a Evelino Pasero per le sue opere. L’allestimento è stato possibile grazie alla disponibilità e al lavoro di tanti volontari e al Gruppo storico Marsaglia 1693.

Un patrimonio affascinante che sarà messo a disposizione del pubblico che potrà visitare le sale dell’esposizione con ingresso libero, fino al 10 settembre con i seguenti orari: da mercoledì a venerdì 16-19, sabato e domenica 10-13, 16-19.