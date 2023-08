Un nuovo anno scolastico è alle porte: le scuole cattoliche paritarie si ritrovano a Torino per il congresso Fidae

Alle porte dell'inizio del nuovo anno scolastico, Fidae (Federazione Istituti Di Attività Educative) ha portato a Torino - nelle bellissime sale di Palazzo Madama - un convegno durante il quale riflettere sulla scuola, l'educazione e il ruolo dei docenti. Giunto alla quarta edizione nazionale, ogni anno Fidae organizza questo momento dove le istituzioni, gli insegnanti e le famiglie possono confrontarsi sul tema dell'istruzione.

'La scuola meritata - In cammino con i ragazzi. Interrogativi e riflessioni sul ruolo del docente' è stato il tema di quest'anno, con il focus sul ruolo dell'insegnante nel percorso di crescita personale degli studenti. Vista la natura di federazione di scuole cattoliche della Fidae, attenzione particolare è stata posta sull'importanza delle scuole paritarie all'interno del sistema scolastico.

Hanno aperto il convegno i saluti del Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e del Ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, impegnati oggi in una seduta del Consiglio dei Ministri e per questo letti dalla Presidente nazionale FIDAE Virginia Kaladich. "Il ruolo dei docenti, coadiuvati dai dirigenti, è quello di fare crescere gli studenti prima come persone e cittadini - ha scritto l'Onorevole Tajani - Con le nuove tecnologie che rendono l'accesso all'informazione immediata, la figura dell'insegnante è cruciale: deve indirizzare lo studente all'uso corretto di questi strumenti".

Per le istituzioni locali sono intervenuti l'assessora al lavoro Giovanna Pentenero e l'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone, che ha dichiarato: "È vanto della Regione aver istituito per primi un tavolo di lavoro con l'istituzione paritaria piemontese. Inoltre siamo al lavoro per implementare la possibilità di scelta delle famiglie con l'utilizzo di fondi europei come il Fesr".

Nell'ultima parte del confronto sono state portate le esperienze di due realtà della provincia, l’Istituto Madre Mazzarello dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno e l'istituto Pascal di Chieri che hanno parlato di leadership trasformazionale e di felicità come condizione, strategia e metodo per appassionarsi allo studio.