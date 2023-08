Migranti, Lo Russo: "A Torino situazione critica". Il Prefetto replica: "Da mesi lavoriamo su emergenza. Ora nuovo hub"

Sui migranti il Comune di Torino e la Prefettura hanno idee diverse. E quest'ultima è in cerca di una nuova struttura per la prima accoglienza e smistamento degli extracomunitari, dato che il dormitorio di via Traves accoglierà i clochard durante il periodo invernale. Questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo è tornato a rilanciare l'allarme sull'accoglimento degli stranieri.

Lo Russo: "Siamo al massimo della capienza"

"La situazione - ha spiegato a margine della patto sulla Sicurezza - è estremamente critica: gli arrivi dei migranti, sia dalla rotta Balcanica che quella Mediterranea, stanno mettendo sotto stress la rete di accoglienza ordinaria e straordinaria". Nel capoluogo piemontese, come ha voluto sottolineare il primo cittadino, il momento è critico "perché siamo al massimo della capienza, così come negli altri comuni della Città Metropolitana. Questa situazione non si può considerare più emergenziale, ma strutturale" .

Nuovo hub

Nelle scorse settimane Palazzo Civico, su richiesta della Prefettura, ha messo a disposizione per la prima accoglienza il dormitorio di via Traves. Una struttura, come ha però precisato il Prefetto Raffaele Ruberto, che entro il 30 settembre verrà restituita al Comune per l'emergenza freddo. "Stiamo lavorando - ha spiegato Ruberto - per la creazione di un vero hub. Ci sono delle ipotesi sulla localizzazione, ma mantengo la riservatezza perché non abbiamo ancora ricevuto una risposta dall'ente al quale abbiamo rivolto la richiesta e non c'è una trattativa vera e propria in atto". "Questa struttura - ha aggiunto - sarebbe destinata esclusivamente allo smistamento dei migranti".

Il sindaco: "No a grossi hub"

L'unica certezza è che il nuovo hub, a differenza di via Traves, non verrà collocato in un edificio del Comune di Torino. "Al momento - ha spiegato Lo Russo, interpellato sul tema - le interlocuzioni con la Prefettura non hanno preso in considerazione altri elementi. Non credo che la soluzione sia quella di costruire hub che abbiano dimensioni rilevanti. Come altri sindaci voglio segnalare al Governo che è necessario garantire un'accoglienza degna di questo nome ed occorre quindi gestirla".

230 arrivi in Piemonte