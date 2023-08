Fiera del Peperone di Carmagnola, gli show cooking con I prodotti di Confagricoltura Torino

Dal 1° al 10 settembre 2023 si svolge la 74a edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, una delle più grandi manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia. In un’area espositiva di oltre 10.000 mq, il Comune di Carmagnola presenta un ricchissimo programma con degustazioni, show cooking, talk show, cene a tema, stand gastronomici, street food, concerti e spettacoli di vario genere. Non mancano le iniziative solidali, l’area bimbi e una grande rassegna commerciale.

Come sempre, Confagricoltura Torino è presente con uno stand istituzionale gestito dalla squadra dell’ufficio di zona locale. Seguito al successo riscontrato nell’edizione dello scorso anno con i due show cooking, quest’anno si è deciso di riprendere il format delle dimostrazioni di cucina, raddoppiando la presenza delle nostre aziende che partecipano con i loro prodotti agricoli in ben due spazi della Fiera (piazza Sant’Agostino e Villaggio del Territorio) e affiancando, inoltre, l’associazione torinese dei “Cuochi della Mole”, forte dei suoi 200 associati di cui una selezionata rappresentanza opererà con noi. Due location con la stessa filosofia: cucinare con prodotti del territorio e svelare ai partecipanti alcune ricette semplici, da potere essere replicate a casa, ma con quel tocco che solo uno chef professionista può fornire.

La prima location è il palco di piazza Sant’Agostino dove le nostre aziende sono presenti con i peperoni - ovviamente - ma anche riso, farine, uova e vini. Le esibizioni si svolgono giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2023 alle 18 e alle 18.45. La seconda zona adibita alle dimostrazioni di cucina è quella denominata Villaggio del Territorio dove Confagricoltura Torino gestisce due appuntamenti: lunedì 4 e venerdì 8 settembre, sempre alle 19.30.

Il programma è così articolato:

Lunedì 4 settembre 2023

18.00: presentazione del programma della settimana con i “Cuochi della Mole” e Confagricoltura Torino. (palco di piazza Sant’Agostino)

19.30: show cooking con la chef Annamaria Tamasco che propone “Insalata di riso piemontese”. (palco del Villaggio del Territorio)

Giovedì 7 settembre 2023

18.00: show cooking con la chef Maria Merlo che propone “Sua Maestà il peperone”. (palco di piazza Sant’Agostino)

18.45: show cooking con la chef Loredana Fiorio che propone “Filetto di maialino con peperone corno in agrodolce”. (palco di piazza Sant’Agostino)

Venerdì 8 settembre 2023

18.00: show cooking con la chef Annamaria Tamasco che propone “Tagliatelle ai peperoni con peperonata di quadrato, alici e limoni”. (palco di piazza Sant’Agostino)

18.45: show cooking con lo chef Bruno Sattanino che propone “Sushi di peperone alla piemontese”. (palco di piazza Sant’Agostino)

19.30: show cooking con lo chef Bruno Sattanino che propone “Risotto peperone e acciughe”. (palco del Villaggio del Territorio)

I produttori di Confagricoltura Torino presenti sono Tenuta Cimena di Pochettino con i risi Carnaroli e Apollo coltivati in San Raffaele Cimena, ChialvaMenta, con la rinomata menta di Pancalieri declinata in mille modi, Cantina Produttori Erbaluce di Caluso con diverse tipologie di vini derivati dall’uva Erbaluce, vitigno dell’anno per la Regione Piemonte, Agricola Miglioretti con il Freisa di Chieri Doc, tipica eccellenza della Collina Torinese e Fantolino con le sue uova, sponsor dell’evento. Le farine di grano tenero di tipo 1 sono di CerealCeretto.

Le dimostrazioni di cucina sono condotte dal giornalista e critico enogastronomico Alessandro Felis, direttore del mensile “Cronache dell’Agricoltura” di Confagricoltura Torino.

Inoltre, sul palco di piazza Sant’Agostino, alle 18 di lunedì 4 settembre, i “Cuochi della Mole” presentano gli eventi della settimana con la partecipazione di Tommaso Visca e Maria Luisa Cerale, rispettivamente presidente e direttore di Confagricoltura Torino.

Una presenza fondamentale, quella della nostra Organizzazione a una delle rassegne più antiche e seguite della nostra regione.