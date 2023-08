Trafori. Valle (PD): “Indispensabile la seconda canna al Monte Bianco"

«Le conseguenze della frana in Savoia sulla circolazione al Frejus potrebbero essere l’anticipo delle criticità che si presenteranno al momento della chiusura del traforo del Monte Bianco. Criticità che potrebbero ripetersi negli anni a venire, anche perché l’apertura della seconda canna del Frejus non aumenterà la capacità del tunnel. È indispensabile, quindi, il rinvio dell’inizio dei lavori in attesa che il Frejus torni ad essere pienamente operativo ma non basta: occorre che il Governo insista, in seno alla Conferenza intergovernativa, sulla realizzazione della seconda canna anche al Monte Bianco.

Con la chiusura del Bianco, inoltre, i 5000 mezzi stimati in più al Frejus provocheranno un picco di inquinamento, pertanto servirà uno stretto monitoraggio ambientale da parte della Regione Piemonte, senza escludere la possibilità di ricorrere ad un contingentamento dei passaggi.

Ci fa piacere che la Sitaf ostenti tranquillità ma dal momento che la chiusura del traforo valdostano genererà nelle casse della società un extraprofitto, slegato da qualsivoglia investimento, ci attendiamo che tali extraprofitti vengano condivisi con il territorio, a partire dalle unioni dei Comuni e dalla Città metropolitana di Torino.

Si tratta di una sfida importante per il territorio valsusino e per tutta la nostra regione: chiedo al Presidente Cirio di sostenere i Comuni della valle di Susa e di difendere gli interessi dei nostri territori a Roma come con la Valle d’Aosta, valutando anche l’ipotesi di proporre al Governo la nomina di un commissario straordinario per i trafori del Nord Ovest, tenendo conto che, oltre al Monte Bianco e al Frejus, restano le problematiche del valico del Tenda bis, la cui riapertura è slittata ancora all’estate del 2024 ma con una sola galleria a senso unico alternato.

Il Nord Ovest ha bisogno di infrastrutture moderne, non possiamo certo accontentarci di tunnel ad una sola canna e di periodici interventi di rattoppo sulle nostre autostrade. Senza un disegno complessivo e senza scelte coraggiose, rischiamo di compromettere il nostro futuro».