L’assessore ai cittadini: “A Mirafiori torna il presidio dei vigili”

Porcedda a colloquio in via Plava insieme al presidente di circoscrizione 2, Luca Rolandi

Una serata gelida, ma dal forte valore simbolico e civico, quella che venerdì ha visto cittadini e politici riunirsi in via Plava, davanti alla ex sede dei carabinieri. L’occasione per l’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, di annunciare la riapertura della sede operativa della Polizia Municipale in strada Comunale di Mirafiori, chiusa alcuni anni fa in seguito alla dismissione della sede di via Morandi.

Un ritorno atteso, che segna l’inizio di un processo di ricostruzione del presidio territoriale a Mirafiori Sud, una zona che negli ultimi anni aveva sofferto il progressivo indebolimento dei servizi locali. Ora, grazie a un nuovo impegno dell’amministrazione, quel presidio torna a vivere.

Un incontro partecipato

Con l’assessore anche Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2, Vincenzo Camarda, presidente della Quarta commissione consiliare del Comune di Torino e i consiglieri circoscrizionali Stefania PisanoRiccardo Prisco e Federico Raia.

Un confronto aperto, che ha dato voce ai residenti e ha ribadito la volontà delle istituzioni di riportare attenzione e presenza concreta sul territorio. 

Un secondo presidio in arrivo

I lavori per l’allestimento degli spazi (in quella che è anche la sede del centro civico) sono già partiti, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine e migliorare la rete di prossimità nel quartiere.

