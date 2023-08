Ryanair, Ascom: "Maggior collaborazione con le istituzioni per consolidare le destinazioni turistiche"

Ascom Confcommercio interviene sulla sospensione delle rotte Ryanair su Torino. "La notizia della sospensione invernale di otto rotte su Caselle da parte di Ryanair - dichiara la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa - ha sorpreso la filiera turistica locale, che teme una flessione degli arrivi a Torino e in Piemonte. L’annuncio di tre nuove rotte su Torino è comunque positivo, ed è altrettanto positivo che i collegamenti sospesi saranno ripresi in primavera".

"Insistiamo – sottolinea la presidente Coppa – sulla necessità di certezza dei collegamenti aerei per realizzare una promozione del territorio efficiente. Ascom Confcommercio Torino e provincia auspica in futuro una collaborazione ancora più fitta tra Ryanair e le istituzioni pubbliche e private che si occupano di turismo al fine consolidare le destinazioni turistiche di Torino e del Piemonte. È importante ricordare che sono anche gli imprenditori legati al settore turistico a richiedere una maggiore continuità per potersi meglio orientare nei pacchetti turistici e nell'accoglienza. Indispensabile quindi il rapporto tra pubblico e privato per rendere il nostro territorio sempre più appetibile".