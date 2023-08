Brandizzo: domani sciopero degli addetti alla manutenzione, lunedì si fermano settore edile e trasporto pubblico regionale

Scioperi del trasporto pubblico regionale, dei lavoratori del settore edile e delle costruzioni e degli addetti alla manutenzione. Ad annunciarli sono stati i sindacati, in seguito alla terribile tragedia avvenuta ieri notte a Brandizzo, con la morte di cinque tecnici della manutenzione ferroviaria, travolti da un treno.

"Siamo sgomenti di fronte a questa ennesima strage sul lavoro, altre cinque vite sono state strappate agli affetti dei propri cari. Ci stringiamo intorno alle loro famiglie", hanno commentato Filt Cgil - Uiltrasporti. "Tutti noi proviamo rabbia mista a delusione per questa tragedia, figlia del sistema produttivo, che non genera ricchezza e progresso, ma che regredisce e produce tanti, troppi morti ogni giorno". "Chiediamo venga fatta luce su quanto accaduto questa notte e speriamo in uno svolgimento delle indagini celere e meticoloso", insistono i sindacati, annunciando poi lo sciopero regionale di 4 ore dei lavoratori addetti alla Manutenzione dell’Infrastrutture delle reti ferroviarie per domani, venerdì 1° settembre.

Filt Cgil e Uiltrasporti Piemonte proclamano poi uno sciopero regionale di 8 ore di tutti i trasporti del Piemonte (quelli non sottoposti alla legge 146/90) per lunedì 4 settembre.

Si fermano anche gli edili

"Ormai è una catena di stragi sul lavoro che non si riesce a interrompere, gli incidenti mortali stanno diventando una consuetudine inaccettabile. In un mondo del lavoro sempre più meccanizzato e all’avanguardia queste stragi ci lasciano sgomenti", il commento, invece, dei sindacati degli edili Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. "Il settore edile", spiegano, "è quello che vede il maggior numero di vittime di tutto il mondo del lavoro". E proprio per questo anche loro annunciano, per lunedì 4 settembre, 8 ore di sciopero regionale del settore edile e delle costruzioni.