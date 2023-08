Torino all'avanguardia sulla disabilità: nasce il master in "attuazione della convenzione ONU"

Torino sarà una città sempre più all'avanguardia sulla disabilità: è prevista per il marzo del 2024, infatti, l'attivazione del nuovo master in “Esperto in progettazione personalizzata e partecipata in attuazione della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità”. Il corso è organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino ed è finanziato dalla Fondazione Time2.

Un master ispirato alla Convenzione ONU e alle nuove leggi

Il nuovo master è il primo in grado di formare figure dedicate esplicitamente al sostegno al progetto di vita delle persone con disabilità rispettando i principi fondamentali stabiliti dalla carta madre di tutte le politiche sul tema. A ispirare la sua creazione è stata l'approvazione della legge “Delega al Governo in materia di disabilità” con l'obiettivo di superare l'assistenzialismo, la custodia e l'istituzionalizzazione. La direttrice sarà la professoressa Cecilia Marchisio, membro della commissione redigente i criteri attuativi: “Servono - dichiara – professionisti capaci di lavorare sui contesti per rimuovere le barriere che oggi impediscono alle persone con disabilità di partecipare al mondo di tutti. Gli operatori saranno in grado di accompagnare le proprie organizzazioni nella riorganizzazione: passo necessario per adeguare i servizi al mandato di cittadinanza piena per tutti che la Convenzione ONU ci prescrive”.

Le caratteristiche del master

Il master durerà 18 mesi per un totale di 60 crediti formativi, mentre i posti disponibili saranno in tutto 35. Il costo totale, inoltre, sarà di 2mila 700 euro, parzialmente coperto da 35 borse di studio del valore di 2mila euro ciascuna (il costo effettivo sarà quindi di 700 euro): “La Convenzione Onu e le altre normative – sottolinea il segretario generale di Time2 Samuele Pigoni - ci chiedono fare spazio ad un’idea di società non discriminante, realmente inclusiva perché capace di offrire sostegni personalizzati, necessari per realizzare le aspettative e i progetti di vita delle persone con disabilità. Il master risponde alla necessità di aggiornare le competenze degli operatori e di chi organizza i servizi”.