Cartoleria sospesa Aief: in 51 comuni del Torinese si può donare materiale per sostenere il diritto allo studio

Quaderni, colle, matite, colori…per tutto il mese di settembre si raccoglie materiale scolastico per chi non ne ha presso le cartolibrerie che hanno aderito all’annuale campagna “CARTOLERIA SOSPESA AIEF”. Da oggi in 80 cartolibrerie distribuite in 51 comuni del torinese sono presenti le SCATOLE AIEF per la CARTOLERIA SOSPESA, all’interno delle quali è possibile donare tutto quanto può essere utile per la scuola.

L'iniziativa, alla sua terza edizione, è promossa dalla Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza con il sostegno dell’azienda Cart Srl, primario distributore e fornitore piemontese di materiale scolastico. I volontari AIEF si occuperanno di organizzare quanto donato in pacchi di cartoleria mista, che saranno distribuiti a famiglie in difficoltà con figli in età scolare, individuate grazie alla rete che AIEF ha sviluppato sul territorio con altri enti del terzo settore e con gli oratori.

“Per molte famiglie quest’anno il rientro a scuola rappresenta un salasso: sono tante le famiglie che non riescono a sostenere i costi del materiale scolastico e dei libri, o se riescono lo fanno con grandi sacrifici.” - commenta Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza - “La campagna CARTOLERIA SOSPESA AIEF cerca di dare una risposta concreta di solidarietà con la distribuzione di pacchi di materiale scolastico al fine di tutelare e garantire il diritto allo studio a tutti i bambini e le bambine. Ringraziamo tutti i volontari impegnati in questa campagna, Cart srl e le cartolibrerie che hanno aderito all'iniziativa solidale. Contiamo sulla generosità di tanti cittadini per poter distribuire più aiuti possibili”.

Sui social della Fondazione AIEF e delle cartolibrerie che hanno aderito all’iniziativa è stato attivato un contest: le famiglie che aderiscono con una donazione possono raccontare l’iniziativa realizzando e condividendo un disegno sul “significato dei social”. I tre messaggi più significativi saranno premiati dalla Fondazione con un tablet.