Piazza Sofia, 56enne aggredito e minacciato con un coltello nel parco. "Ho visto la morte in faccia"

Una brutta storia di cronaca che poteva finire molto peggio. A raccontarla è Claudio Lasagno, 56 anni, aggredito e derubato mentre era andato a correre all'alba nel parco di piazza Sofia.

Il racconto: "minacciato con un grosso coltello"

"Ero uscito questa mattina per andare a fare la mia solita camminata nel parco. Ad un certo punto ho incrociato due ragazzi di colore seduti su una panchina, quasi non ci avevo fatto caso, ma poco dopo mi hanno raggiunto". E lì è iniziato l'incubo: "Uno di loro mi ha minacciato con un grosso coltello, avrebbe potuto squartarmi se mi avesse colpito, l'altro si è messo alle mia spalle e mi ha spinto a terra. Nella colluttazione mi hanno preso il cellulare e poi sono scappati via".

"Cosa sarebbe successo ad una ragazza sola?"

Lo sgomento è tanto, la paura pure, ma Claudio nel giro di qualche secondo si rialza e decide di inseguirli: "Gli ho urlato che ero della Questura, che tanto li avremmo presi. Ed allora hanno mollato il telefono". Poi è arrivato il momento di andare a sporgere denuncia in questura, denunciando l'accaduto: "Non mi era mai successo in 56 anni una cosa del genere. Ho visto la forte in faccia - aggiunge Claudio - sta diventando uno schifo questo parco, ormai c'è di tutto. A me non è successo niente alla fine, ma se capitava ad una ragazza... Avessi un figlio avrei paura di lasciarlo andare da solo", conclude Claudio.

Iannò (Torino Libero Pensiero): "Inaccettabile"

“Da tempo i residenti di piazza Sofia e dintorni lamentano la situazione critica di degrado e insicurezza, che coinvolge l’area. Rom che bivaccano ovunque e lasciano rifiuti, l’area giochi è diventata una discarica, nel parco della Confluenza è sorto un camping con tende canadesi e un senza tetto dorme sotto la tettoia posta accanto all’ex vivaio comunale. Il 56enne aggredito stamattina alla fine è riuscito a cavarsela solo con qualche escoriazione, ma è urgente prendere provvedimenti", ha dichiarato il consigliere comunale di minoranza Pino Iannò di Torino Libero Pensiero.

"Caro sindaco Lo Russo che solo un paio di giorni fa, hai firmato il Patto per la sicurezza, smettiamola con il finto buonismo. Soprattutto non andiamo ad aggiungere altri problemi, pensando di creare un centro di accoglienza per migranti nell’ex caserma di via Bologna. Non andiamo a creare una nuova zona discarica!”.