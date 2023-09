Settembre al Munlab: argilla e territorio

Dopo la pausa d’agosto, il Munlab Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano riparte con le attività per le scuole e con le proposte aperte al pubblico nei fine settimana.

L’iniziativa di domenica 3 e 10 settembre è “Conosci il Munlab”, la passeggiata per famiglie all’insegna della natura, dell’argilla e dell’arte, nell’oasi rinaturalizzata annessa all’ecomuseo con in più, per chi vuole, il laboratorio di manualità con l’argilla, adatto ai bambini, con un tema diverso ad ogni appuntamento.

Il 17 settembre lo staff del Munlab si sposta in centro paese per prendere parte alla manifestazione Cambiano come Montmartre. All’iniziativa più importante del paese, l’ecomuseo si presenta ogni anno con una proposta di attività di sperimentazione manuale per avvicinare tutti, bambini e adulti, all’affascinante mondo dell’argilla e alla sua storia nel territorio. Quest’anno il tema della manifestazione “Amica Acqua” incontra la progettualità del museo, orientata a mettere in luce la sostenibilità unita alla permeabilità della materia argilla.

Il 24 settembre il Munlab partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio Culturale con "Dalla cava rinaturalizzata alla fornace attiva", un percorso per scoprire il patrimonio “di argilla e di fornaci” nel territorio del Pianalto, a est della collina di Torino. La passeggiata conduce nella cava: 30 ettari di territorio contiguo alla fornace attiva che produce laterizi dal 1907, la Fornace Carena attualmente parte del Gruppo T2D. La cava è in continua espansione e la parte esaurita è stata sottoposta a rinaturalizzazione, a partire dal 1991, con un progetto d'avanguardia che coinvolge il Munlab. La passeggiata si svolge lungo sentieri immersi nel verde che scendono fino a 20 metri sotto il livello della campagna circostante, lambendo stagni e aree umide che ospitano uccelli acquatici e di passo; il percorso si conclude con la visita alla fabbrica attiva, aperta al pubblico grazie alla collaborazione del Gruppo T2D.

Al termine della visita è prevista una breve esperienza di manipolazione dell'argilla per tutti.

L’iniziativa dura circa 2 ore e sono previste due partenze, alle 15 e alle 17.

La visita e l’attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso: intero 10 euro, ridotto 7 euro (per insegnanti, giornalisti, over 65), gratuito per i possessori dell’abbonamento Musei, della tessera + TECA, per i residenti in Cambiano, i minori di 14 anni e le persone con disabilità e accompagnatore.

Infine segnaliamo due importanti collaborazioni che contraddistinguono la ripresa autunnale, con il Comune di Cambiano e con il CIL.

Il Munlab partecipa alla Sagra del Pomodoro Costoluto che si svolge nel primo week end di settembre, non con un’attività ma con un’opera d’arte. Quest’anno, alle varie iniziative si è aggiunto il premio ”Costoluto d’Argilla” per l’agricoltura innovativa e creativa in fatto di sostenibilità e di economia circolare. “Costoluto d’Argilla” perché il premio che il Comune di Cambiano darà al vincitore, oltre al denaro, comprende l’opera artistica certificata di Cesario Carena, fondatore del Munlab Ecomuseo dell’Argilla, realizzata da Romano Bravo, che riproduce il Pomodoro Costoluto, prodotto tipico e d’eccellenza di Cambiano, e un premio in denaro di 500 euro.

Dal 4 all’8 settembre si svolge l’ultima settimana del Centro Estivo che ha animato il Munlab da giugno a luglio con i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, guidati dal gruppo di esperti animatori del CIL (Creatività in Libertà). Un’esperienza che si conclude con successo e che dà appuntamento al prossimo anno per il centro estivo e nei prossimi mesi per altre iniziative dedicate ai giovanissimi.

Per prenotare le attività e per ulteriori informazioni si può chiamare il numero ++39 011 9441439 o inviare una email a info@munlabtorino.it, visitare il sito web https://www.munlabtorino.it/ , la pagina Facebook MunlabEcomuseoArgilla e il profilo Instagram munlabecomuseo.