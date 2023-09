Enrico Ruggeri, Gianluca Impastato e il Peperone Day: gli appuntamenti di domenica alla Fiera Nazionale del Peperone

La giornata di domenica 3 settembre si apre con il concorso mostra/mercato del peperone e la sfida tra i produttori locali, il gemellaggio del Peperone di Carmagnola con il Peperone Crusco di Senise e la Salsiccia di Bra, la Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con la sfilata di oltre 300 personaggi in maschera tra cui, da Verona, il papà del Gnoco, la maschera più anziana d’Europa di 496 anni e il presidente del coordinamento Maschere Italiane, da Parma il presidente onorario del coordinamento Maschere Italiane e la maschera Al Dsevod, da Borghetto Santo Spirito (SV) il presidente dell’AMI – Associazione Maschere Internazionali, e il Peperone Day in tutti i ristoranti, osterie, bar e trattorie nazionali e internazionali che inseriscono domenica 3 nel loro menù uno o più piatti preparati con il peperone di Carmagnola.

Alle 21 a salire sul parco del Foro Boario per Il Foro Festival è Enrico Ruggeri, due volte vincitore al Festival di Sanremo e Premio Tenco 2021, accompagnato dalla nuova band dei The Supersonics. Nel 2022 pubblica “La Rivoluzione”, un album caratterizzato da sonorità innovative che la critica definisce uno dei migliori della sua carriera. Alle 22 nel Salotto della Fiera di piazza Sant’Agostino arriva da Colorado e dal Grande Fratello VIP edizione 2017, dove è rimasto nella casa per 36 giorni, Gianluca Impastato con il meglio del suo repertorio tra personaggi e gag che lo hanno reso popolare.

PROGRAMMA

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 8.30-11

Concorso del Peperone e Concorso del Peperone Urbano, presenta Tinto

Il Concorso del Peperone premia gli esemplari più pesanti dei quattro ecotipi locali – quadrato, lungo o corno di bue, trottola e tumaticot – e della varietà quadrato allungato. Il concorso è riservato ai produttori dell’area di coltivazione del peperone di Carmagnola.

Peperone Urbano è la sfida lanciata dal Consorzio del Peperone e dal Comune di Carmagnola a chiunque si sia cimentato nella coltivazione biologica del famoso prodotto orticolo nella propria casa, sul proprio terrazzo o giardino. Vengono premiati i primi tre classificati, oltre alle scuole primarie e dell’infanzia che hanno partecipato alla competizione orticola.

Bosco del Gerbasso e Lanca di San Michele, ore 9

Escursione nel Bosco e nella Lanca alla scoperta dell’avifauna delle aree umide

A cura del Nordic Walking Andrate, sezione di Carmagnola. Informazioni: 328 8474621

Piazza IV Martiri, ore 9-19

Mercato di Campagna Amica

A cura di Coldiretti Torino

Cereria Pettiti, via San Bernardino 9, ore 10-12 e 14-19

Visita guidata all’antica Cereria

Visita guidata all’antica Cereria Pettiti che ha prodotto candele e ceri fino al 2003. Ingresso libero.

Via Gobetti 11, angolo Piazza Italia, ore 10-18

Esposizione di Trattori d’Epoca

A cura del Gruppo Trattori d’Epoca di Carmagnola.

Stand BTM, Piazza Sant’Agostino, ore 10-12

Laboratori creativi per bambini con la pasta

Laboratori creativi con la Pasta Berruto per bambini 4-8 anni (divisi in due fasce d’età: 4 e 5 anni e 6-8 anni) per la creazione di figure, monili e oggetti e successivamente attività sul concetto di baratto e scambio. Ai genitori verrà offerta una colazione e uno spettacolo dell’Asd Ritmica Carmagnola.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 12

Pranzo al Pala BTM: gran giornata del fritto misto

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; battura di fassone alla piemontese con scaglie di Castelmagno; flan di peperoni con bagna cauda; gran fritto misto alla piemontese (bistecca di maiale, pollo, polpette di fassone, salsiccia, cervella, melanzane, finocchi, zucchine, peperoni, semolino, pavesino, bignè zabaione, bacio di dama, mandorla, cocco, mela, amaretto, albicocca ripiena); sorbetto al limone; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

Ecomuseo della Canapa, via Crissolo 20 (Borgo San Bernardo), ore 15-18

Assaggi di canapa

L’Ecomuseo di Borgo San Bernardo propone visite guidate alla scoperta dell’ultimo “sentè” esistente sotto cui si lavoravano corde e cordami. Dopo un approfondimento sul territorio, la coltivazione, la diffusione e la lavorazione della pianta, con una produzione di grande rilievo che ha regalato alla città l’appellativo di “Impero della canapa”, è possibile partecipare ad una degustazione di prodotti locali a base di canapa. Costo: 6 euro. Info e prenotazioni: 333 8894508 associazionemuseinsieme@gmail.com

Museo Tipografico Rondani, via Santorre di Santarosa 12, ore 15-18

Giochi d’inchiostro, laboratorio estemporaneo di stampa artigianale

Il Museo Tipografico Rondani propone un’attività creativa di stampa artigianale per avvicinare bambini e adulti al mondo della tipografia. Carta, rulli e inchiostri sono gli strumenti per sperimentare diverse tecniche di stampa e creare una personale opera artigianale. Prima o dopo l’attività, si può scoprire l’affascinante storia secolare della tipografia carmagnolese visitando il museo. Offerta libera per l’attività + biglietto di ingresso al museo per la visita. Info e prenotazioni: 333 8894508 associazionemuseinsieme@gmail.com.

Piazza IV Martiri/Piazza Sant’Agostino, ore 16

Festa di Re Peperone e la Bela Povronera

Sfilata con più di 300 personaggi in maschera provenienti da diverse regioni d’Italia. Presenta Elia Tarantino. A cura della Pro Loco Carmagnola APS. La sfilata partirà alle ore 16 da piazza Martiri accompagnata dai tamburini di Borgata Santa Maria di Grugliasco, per percorrere via Valobra e raggiungere piazza Sant’Agostino. Da Bergamo arriva la maschera Brighella, da Verona il papà del Gnoco, la maschera più anziana d’Europa di 496 anni e il presidente del coordinamento Maschere Italiane, da Parma il presidente onorario del coordinamento Maschere Italiane e la maschera Al Dsevod, da Borghetto Santo Spirito (SV) il presidente dell’AMI – Associazione Maschere Internazionali, da Venezia le più caratteristiche maschere veneziane, oltre alle maschere folkloristiche e storiche del Piemonte, come i Giandoja di Pinerolo e Racconigi.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 18.30

Gemellaggio Gastronomico con il Peperone Crusco e la Salsiccia di bra

Gemellaggio del Consorzio del Peperone di Carmagnola con il Consorzio del Peperone Crusco di Senise e il Consorzio della Salsiccia di Bra.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19

Interviste Pekkagolose di Fata Zucchina: Daniele Buttignol

Renata Cantamessa dialoga con Daniele Buttignol, Amministratore Unico Slow Food Italia. Anteprima di CHEESE, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo a Bra.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19.30

Peperone Show con Renata Cantamessa

L’intelligenza artificiale nel turismo personalizzato: una rivoluzione tutta piemontese. Chiacchierata spettacolo a larga trama con il coinvolgimento di stakeholders del territorio, esperti, innovatori, giornalisti e imprenditori su temi di attualità conditi dall’intrattenimento di comici, cabarettisti, cantanti e musicisti. Con la partecipazione di Gianluca Impastato.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

Cena al Pala BTM: gran giornata del fritto misto

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; battura di fassone alla piemontese con scaglie di Castelmagno; flan di peperoni con bagna cauda; gran fritto misto alla piemontese (bistecca di maiale, pollo, polpette di fassone, salsiccia, cervella, melanzane, finocchi, zucchine, peperoni, semolino, pavesino, bignè zabaione, bacio di dama, mandorla, cocco, mela, amaretto, albicocca ripiena); sorbetto al limone; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21

Premiazione Concorso del Peperone e Concorso del Peperone Urbano. Presenta Tinto.

Giardini del Castello, area Bimbi in Fiera, ore 21

Pepper Magic Show – “Un libro magico per viaggiare”, a cura del Folletto Piluca’x

Spettacolo per bambini

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Enrico Ruggeri & The Supersonics

Due volte vincitore al Festival di Sanremo e Premio Tenco 2021, Enrico Ruggeri sul palco de Il Foro Festival accompagnato dalla nuova band dei Supersonics. Biglietti: da 17,25 a 28,75 su Ticketone.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 22

Gianluca Impastato Show

Da Colorado e dal Grande Fratello VIP edizione 2017, dove è rimasto nella casa per 36 giorni, arriva Gianluca Impastato con il meglio del suo repertorio tra personaggi e gag che lo hanno reso popolare.