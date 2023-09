Un Quadrilatero di musica per Torino: quando Mozart e Puccini soggiornarono in città

Il Quadrilatero Romano è il cuore antico di Torino, noto non solo per la sua storia gloriosa e travagliata, ma anche per essersi trasformata in una zona gettonatissima per la vita notturna cittadina grazie alla presenza di decine di ristoranti e locali.

Un Quadrilatero di musica

Forse non tutti sanno che, però, il Quadrilatero ha anche un'anima musicale, testimoniata non solo dalla Festa della Musica che ogni giugno riempie le strette stradine del quartiere di concerti e iniziative a tema, ma anche perché tra il '700 e l'800 è stata la dimora temporanea di due tra i più celebri compositori della storia alla ricerca di fortuna per la propria attività: stiamo parlando di Wolfgang Amadeus Mozart e di Giacomo Puccini; il ricordo di quei giorni è testimoniato dalle targhe poste in loro onore.

Le visite torinesi di Mozart e Puccini

Entrambi, infatti, hanno legato il proprio nome alla città grazie a due visite andate rispettivamente in scena nel luglio del 1771 e tra giugno e luglio del 1884: Mozart, in particolare, soggiornò con il padre Leopold nell'Albergo Dogana Nuova di via Corte d'Appello per assistere alla prima del Teatro Regio; il motivo? Cercare un ingaggio come concertista, mentre per esercitarsi utilizzò il clavicembalo del vicino Palazzo Barolo.

Puccini, invece, trovò accoglienza in un appartamento di via Sant'Agostino 15, lanciando di fatto la sua rincorsa verso il successo: nove anni più tardi, infatti, proprio al Teatro Regio venne rappresentata la sua opera Manon Lescaut. La targa, per sottolinearlo, recita: “Qui per la prima volta a Torino dimorò Puccini, coltivando legittime aspirazioni a gloria subalpina destinata a schiudergli le vie del mondo”.