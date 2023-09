Iniziato il conto alla rovescia: in Piemonte scuole al via lunedì 11 settembre

Conto alla rovescia, in Piemonte scuole al via lunedì 11 settembre

Con la definizione del calendario scolastico da parte della Regione Piemonte, può finalmente partire il conto alla rovescia per l'inizio delle lezioni: tutti gli studenti torneranno sui banchi da lunedì 11 settembre.

206 i giorni di lezione

I giorni di lezione saranno in totale 206 per chi frequenta da lunedì al sabato, 174 per chi si "ferma" il venerdì con la variabile rappresentata dalle celebrazioni per il santo patrono, mentre le scuole dell'infanzia potranno scegliere di anticipare l'inizio delle lezioni. La grande novità, però, riguarda la "clausola di flessibilità", con la possibilità di iniziare prima in caso di chiusure previste per gli interventi di edilizia del Pnrr; la cosa, però, deve essere concordata con le istituzioni scolastiche.

Ponti e feste: tutte le date

Il primo ponte sarà quello del 9 dicembre, in occasione dell'Immacolata, mentre le vacanze di Natale dureranno dal 23 dicembre al 7 gennaio. Dal 10 al 13 febbraio spazio al Carnevale, seguito dalla Pasqua nel periodo che va dal 28 marzo al 2 aprile.

Gli ultimi stop intermedi saranno quelli compresi tra il 25 e il 27 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, e del 1° maggio, mentre la Festa della Repubblica del 2 giugno sarà di domenica. La fine della scuola è invece fissata per l'8 giugno 2023: il calendario completo è disponibile al link: https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/calendario-scolastico-2023-24