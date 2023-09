Giornata Mondiale della Fisioterapia, l'8 settembre evento alla Casa del Quartiere Crocetta

In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia 2023, venerdì 8 settembre 2023 l’Ordine dei Fisioterapisti Piemonte e Valle d’Aosta e l'Associazione Italiana Fisioterapia AIFI sono felici di invitare la cittadinanza all'evento La Fisioterapia in tutti i luoghi di vita.

“Il primo evento pubblico del neo-istituito Ordine dei Fisioterapisti è un invito a tutti i cittadini per conoscere il ruolo della fisioterapia” spiega la presidente Sabrina Altavilla “un’occasione per noi fisioterapisti per raccontare il ruolo che ricopre nella salute di tutti, dalla prevenzione alla cura, migliorando la qualità della vita in ogni luogo”.

L’evento avrà luogo dalle ore 16.30 alle ore 21.00 alla Casa del Quartiere Crocetta di via Dego 6, Torino: un’occasione di incontro, conoscenza e dialogo tra i cittadini, le associazioni di malati e i rappresentanti dei fisioterapisti.

Il pomeriggio sarà allietato da servizio catering e si concluderà dalle 19.30 con l'incontro in terrazza, momento di convivialità per tutti i presenti sulle note del concerto della cover band Sesto Tempo.

L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta, Città Metropolitana e Circoscrizione 1 Torino.

Per il programma completo: https://www.fnofi.it/ofi-pvda/8-settembre-levento-per-la-giornata-mondiale-della-fisioterapia/