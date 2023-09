Aurora, prosegue la raccolta fondi per le persone in situazioni di fragilità: "Sii parte del cambiamento"

"Sii parte del cambiamento": con questo slogan, le associazioni del Coordinamento Aurora hanno rilanciato la raccolta fondi per le persone e le famiglie in situazioni di fragilità residenti nel quartiere.

Il gruppo, nato durante la fase più critica della pandemia di Covid19, ha radunato molte organizzazioni attive sul territorio - con base alla Casa del Quartiere Cecchi Point - in diverse attività: dall'aiuto economico alla formazione. Finora sono stati raccolti 27mila 600 euro utilizzati per spese alimentari, sostegno all'area educativa e budget di inclusione. I beneficiari dal 2020 sono stati oltre 1000: "Grazie a Sostieni Aurora - sottolineano i promotori sul sito web del Cecchi - Amadou è riuscito a entrare nel mondo del calcio, Youssouf e la sua famiglia hanno sistemato la situazione debitoria nei confronti del proprietario di casa e Lionelle sta per iniziare un tirocinio formativo. Più di 130 famiglie, inoltre, hanno ricevuto un contributo per l'iscrizione dei figli ai centri estivi e oltre 900 persone hanno ricevuto beni di prima necessità".

Ma non finisce qui, perché per il futuro ci sono nuovi obiettivi tra qui quello di creare un fondo rotativo: "Vorremmo sperimentare - concludono - uno strumento di erogazione di prestiti d'onore senza interessi per consentire di far fronte alle spese più sostanziose delle famiglie. L'accesso avverrebbe sempre tramite la rete di prossimità di cui le associazioni locali sono garanti. I richiedenti sottoscriveranno un patto fiduciario con le modalità di restituzione della cifra, che andrà a reintegrare il fondo da mettere a disposizione per nuovi soggetti".