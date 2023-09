Il Comune di Grugliasco per l'abbattimento delle barriere architettoniche

L'Assessorato al Commercio del Comune di Grugliasco, nell'ambito del distretto del Commercio di Grugliasco, intende formare un elenco di soggetti idonei da cui attingere, al fine di assegnare in comodato d'uso 8 pedane amovibili per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Possono presentare domanda di assegnazione i titolari di attività che si svolgono in

locali, ricadenti nell'ambito del perimetro del Distretto, per le quali:

• le problematiche di accessibilità possono essere adeguatamente superate con l'uso delle pedane da concedere in comodato uso;

• esistono le condizioni e gli spazi per il posizionamento delle pedane senza che le stesse risultino di intralcio per la percorrenza pedonale, ciclabile e veicolare.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda entro e non oltre il 25/09/2023 esclusivamente via PEC al seguente indirizzo mail urbanistica.gru@legalmail.it