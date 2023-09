Dai sogni di Ramsete al nobel Rita Levi Montalcini, Torino capitale dello studio del cervello umano (e di come ci comportiamo)

Venti candeline da spegnere e un mistero non ancora risolto (non del tutto, almeno): come funziona il cervello dell'uomo e come questo influenza il nostro comportamento. Torino si prepara a ospitare il 20esimo Congresso nazionale della Società italiana di Neuroscienze e dedica questa edizione a una "madre" di questi argomenti, come l'ha definita il rettore di UniTo Stefano Geuna, con riferimento a Rita Levi Montalcini. "Studiamo ciò che ci permette di studiare, il cervello. Dunque siamo al tempo stesso soggetto e oggetto: nessuna altra scienza se lo può permettere. E questo rende il tutto ancora più unico e suggestivo".