Triciclo OdV organizza la prima edizione di Festival 8 Ambiente

La manifestazione proseguirà con filmati che documentano aspetti critici dell’impatto della vita umana, delle azioni dell’uomo, sul pianeta: a partire dall’analisi dei danni provocati dalle multinazionali alimentari con il film Empire de l’or rouge di Jean-Baptiste Malet e Xavier Deleu, al dramma dell’inquinamento dei territori causato dalla gestione degli scarti delle produzioni industriali che continuano a provocare terribili danni anche a impianti dismessi, con il film Io non faccio finta di niente di Rosy Battaglia, al problema della mancanza d’acqua in vaste parti del Sud del mondo, con la pellicola Marcher sul l’eau di Aïssa Maïga, fino a terminare con le problematiche della vita negli ambienti urbani delle grandi città con la proiezione del film Nel ventre di Milano di Adamo Mastrangelo e Alfredo Comito, che saranno in sala per il dibattito. I film saranno in lingua originale e, quando non in italiano, con i sottotitoli in italiano.