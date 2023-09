Dal 15 ottobre torna VIEW Conference, l'appuntamento con la cultura dell’intrattenimento digitale

Torna VIEW Conference, il più importante evento al mondo dedicato alla cultura dell’intrattenimento digitale, dal 15 al 20 ottobre 2023, a Torino.

Ospiti della 24ª edizione "Il futuro che vogliamo" sono i protagonisti del settore nel campo degli effetti speciali digitali e degli ultimi sviluppi tecnologici e artistici applicati all’industria creativa, dai migliori film al cinema al circuito blockbuster, fino al mondo dell’arte e delle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.

Tra loro, chiamati a raccontare la propria esperienza nel campo degli effetti speciali digitali e degli ultimi sviluppi tecnologici e artistici, il cinque volte premio Oscar Joe Letteri (Avatar: The Way of Water) e il Sound Engineer Mark Ulano (Premio come miglior suono al Premio Oscar per il film Titanic e più recentemente candidato per “Killers of the Flower Moon”, "C'era una volta a Hollywood", "Ad Astra" e "Bastardi senza gloria").

Attesi diversi speaker d'eccezione: Giacomo Mineo (Visual Effects Supervisor, Oppenhimer), Glenn Pratt (Production VFX Supervisor, Barbie), Doug Chiang (Vice President and Executive Creative Director, Lucasfilm, Star Wars), Joaquim Dos Santos (Director, Spider-Man: Across the Spider-Verse), John Gaeta premiato con l’Oscar sulla trilogia originale di Matrix e i registi di Nimona Nick Bruno e Troy Quane insieme a ND Stevenson, autore, illustratore e co-produttore del film.

Fra le anteprime attese, Chicken Run: Dawn of the Nugget di Sam Fell in uscita nei cinema nell’autunno 2023.

L’evento si svolge in inglese, il 15 ottobre presso la Piazza dei Mestieri (Via Jacopo Durandi, 10) e dal 16 al 20 ottobre presso le OGR (Corso Castelfidardo 22).

Programma in aggiornamento: https://www.viewconference.it/pages/program