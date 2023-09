La Juve va in gol insieme ai piccoli del Regina Margherita: per loro una scuola e un'area giochi

Un gol non segnato allo Stadium ma al Regina Margherita. Grazie al contributo della Juventus, i bambini dai 3 ai 6 anni in cura all'ospedale infantile torinese da oggi avranno a disposizione un'area ludica e didattica, in sostituzione alla scuola dell'infanzia. "Normalità essenziale per affrontare la malattia" "La normalità è essenziale per un bambino che affronta la malattia - ha spiegato Enrico Pira, presidente UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, ndr) - è importante lavorare sull'aspetto psicologico per non farli sentire esclusi dalla società ma membri effettivi". Il contributo della società bianconera

L'area si trova nella sede UGIDUE in corso Dante 101 e verrà aperta per attività ricreative e didattiche tutte le mattine, da mercoledì 13 settembre a giugno, per gruppi di bimbi ritenuti idonei dai loro medici. Lo spazio è gestito da UGI in collaborazione con l'Istituto scolastico Comprensivo Vittorino Da Feltre e la direzione della Città della Salute di Torino. La Juventus ha sostenuto l'iniziativa. Ferrero: "La Juve non è soltanto sport"

"La Juventus non è solo sport - ha dichiarato il presidente Gianluca Ferrero - ma anche intervento educativo e sul sociale. È anche la forza del calciatore in divisa che muove gli animi delle persone. Queste iniziative sono per aiutare i bambini a guarire e per educarli. I nostri calciatori visitano i bambini, siamo sempre stati presenti qui all'ospedale oltre a offrire magliette e gadget".