Strisce blu, stangata in arrivo. Spuntano gli avvisi sui parchimetri: “Nuove tariffe dal 1° ottobre”

I torinesi si preparano a pagare di più per utilizzare le strisce blu. Dal 1° ottobre, come noto, sostare nelle aree di sosta a pagamento costerà di più a causa dell’inflazione.

In questi giorni, dopo lo stop agostano, sui parchimetri stanno infatti spuntando avvisi che ricordano agli automobilisti il rincaro in arrivo. “Attenzione, dal 1/10/2023 saranno attive le nuove tariffe” si legge. Qualcuno si ferma e fotografa l’avviso, altri borbottano. Il malcontento è diffuso e non potrebbe essere altrimenti. Gli aumenti toccheranno tutte le fasce: la tariffa oraria Smart, che oggi equivale a 1 euro all’ora, passerà a 1,20 euro. La ridotta da 1,30 a 1,50. Quella ordinaria invece salirà da 1,50 a 1,70. Rincaro anche in centro, dove si toccheranno i 2,80 euro all’ora per pagare il parcheggio (oggi sono 2,50).

Gli unici “protetti” dalla stangata saranno i residenti, per i quali non sono previsti aumenti. Tariffe in ascesa anche per gli abbonamenti e e per i tifosi del Toro o gli amanti dei concerti: presso il Pala Alpitour e lo Stadio Grande Torino, durante le manifestazioni, si spenderanno 10 euro (oggi sono 8).

Che l’aumento sia ormai imminente, in questi giorni, lo ricordano proprio gli avvisi sui parchimetri: dal 1° ottobre la vita di un automobilista sarà ancora più cara.