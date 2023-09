La scuola di danza difende Barriera: "Non è un ghetto: scappando non si aiuta la riqualificazione"

Per chi se ne va esasperato da furti e vandalismi, c'è chi resta e vuole lanciare un messaggio forte: "Barriera di Milano non è un ghetto". A scriverlo su Facebook è Beatrice Belluschi della "Scuola Professionale di Balletto di Torino", in via Renato Martorelli 70. Nelle sale di questa realtà, che opera a Torino nord da 30 anni, si sono formate generazioni di ballerine e ballerini.

L'addio de "L'Araba Fenice"

Un forte radicamento e conoscenza del territorio che spingono Belluschi ad intervenire nel dibattito sulla sicurezza di Barriera di Milano, dopo agli addii di Spazio 211 e della scuola di danza "L'Araba Fenice" che operava al teatro Marchesa. In quest'ultimo caso il passato è d'obbligo perché il gestore Renato Cosenza, negli scorsi giorni, ha annunciato di volersi trasferire con la compagnia a Lucento perché non ci sono più iscrizioni. La motivazione? "La gente, dopo una certa ora, ha paura a tornare a casa", da Barriera di Milano.

Danneggiato il lavoro di chi resta

Parole a cui replica la "Scuola Professionale di Balletto di Torino". "La nostra esperienza - spiegano - è molto diversa. Siamo in Barriera di Milano da 30 anni e quello che dice il signor Cosenza è la sua verità, totalmente diversa dalla nostra". "Credo che le sue parole - prosegue Belluschi - rischino di danneggiare non solo il nostro lavoro, ma anche quello delle tante associazioni del territorio con le quali si cerca di collaborare".

"Non è scappando che si aiuta Barriera"

E per dare più forza al suo pensiero, la donna spiega che: "nessuno dei miei allievi ha paura nel frequentare la scuola, anche negli orari serali e qualcuno arriva anche da altri quartieri di Torino. Nessuno è mai stato aggredito o derubato". "I corsi sono gli stessi da 30 anni e continuiamo ad educare gli allievi di Barriera e non solo. Perché Barriera non è un ghetto, ma un quartiere multietnico, a volte difficile, ma non è scappando che la si aiuta a riqualifarcarsi".

Garcea (FI) vuole chiarezza su L'Araba Fenice