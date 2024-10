I pensionati bloccano via Nizza per dire no alla Manovra del governo: "Non siamo avari ma nemmeno bancomat" [FOTO]

I pensionati bloccano via Nizza per dire no alla Manovra del governo Meloni

Duemila persone in tutto, con almeno 20 bus arrivati da tutte le province e una via Nizza insolitamente bloccata al traffico, proprio ai piedi della Regione.

Il governo nel mirino

Un sole caldo (e poco da ottobre) ha accolto questa mattina la manifestazione organizzata dalla Spi Cgil Piemonte. Nel mirino, la nuova Manovra economica del Governo, ma anche le condizioni in cui si trovano le persone anziane. Soprattutto in una regione come la nostra, in cui gli Over65 sono sempre di più.

"La crisi dell'auto tocca anche gli anziani"

"Il contesto piemontese è particolarmente preoccupante - dice Giuseppe Mantovan, segretario generale Spi Cgil Piemonte - c'è purtroppo un nesso molto stretto tra l'invecchiamento della regione e la crisi del manifatturiero. Basta pensare al PIL del Piemonte: se togliamo pensioni e stipendi pubblici, siamo ai minimi storici".

"Non siamo indifferenti, né avari"

E gli effetti si sentono sia nel coinvolgimento delle persone con i capelli bianchi (nel sostenere anche finanziariamente figli e nipoti), sia nelle difficoltà e nelle carenze dei servizi, a cominciare dalla Sanità. "Per gli anziani - aggiunge Mantovan - è fondamentale avere una società che dia più possibilità ai giovani. Nello sciopero generale è grande il coinvolgimento nelle generazioni più vecchie: non siamo indifferenti, non siamo nemmeno gli Avari di Moliere".

"Più occasioni per i giovani"

E non si tratta solo di pensioni ("non siamo un bancomat", viene ribadito al microfono dal camioncino utilizzato come palco): "Siamo preoccupati per la sanità, ma anche per l'istruzione, perché la scuola serve proprio per dare opportunità ai giovani - conclude il segretario generale - E gli anziani hanno tutto interesse a vivere in una società che dia occasioni e risposte".