 / Attualità

Attualità | 31 ottobre 2025, 11:34

Meteo: tempo autunnale sul Torinese per il fine settimana di Ognissanti

Cielo nuvoloso con possibilità di piogge. Da lunedì dovrebbe tornare il sole

Cielo nuvoloso con possibilità di piogge in questo weekend

Cielo nuvoloso con possibilità di piogge in questo weekend

Giornate grigie e nuvolose nei prossimi giorni, con una perturbazione di passaggio domenica, ma precipitazioni più consistenti su Alpi e Liguria.

A Torino quindi avremo questa situazione: Oggi e domani, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 

Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili isolate deboli piogge sui settori orientali del Piemonte. Temperature stazionarie e in linea con il periodo con massime comprese tra 17 e 19 °C (in leggero aumento domani rispetto ad oggi), e minime tra 13 e 14 °C. 

Venti oggi assenti o deboli in prevalenza nordorientali. Domani assenti o deboli variabili ovunque, ma con aumento dell'intensità dal pomeriggio su rilievi alpini e di provenienza meridionale.

Domenica 2 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino per il passaggio di una debole perturbazione, miglioramento da ovest a partire dal pomeriggio. Piogge consistenti su Alpi occidentali, Valle d'Aosta e alto Piemonte, deboli altrove. Nevicate a partire dai 2000/2300 m, in calo di quota a fine evento.

Temperature in calo nelle massime per via del maltempo e minime stazionarie o in lieve calo.  Venti forti meridionali sulle Alpi, seguiti da Foehn in serata. 

Da Lunedì 3 novembre

Inizio settimana con temporaneo rinforzo di un'alta pressione con conseguente tempo stabile e in parte soleggiato, ma temperature che non subiranno variazioni di rilievo.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino 

DataMeteo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium