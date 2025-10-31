Meteo: tempo autunnale sul Torinese per il fine settimana di Ognissanti

Giornate grigie e nuvolose nei prossimi giorni, con una perturbazione di passaggio domenica, ma precipitazioni più consistenti su Alpi e Liguria.

A Torino quindi avremo questa situazione: Oggi e domani, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre

Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili isolate deboli piogge sui settori orientali del Piemonte. Temperature stazionarie e in linea con il periodo con massime comprese tra 17 e 19 °C (in leggero aumento domani rispetto ad oggi), e minime tra 13 e 14 °C.

Venti oggi assenti o deboli in prevalenza nordorientali. Domani assenti o deboli variabili ovunque, ma con aumento dell'intensità dal pomeriggio su rilievi alpini e di provenienza meridionale.

Domenica 2 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino per il passaggio di una debole perturbazione, miglioramento da ovest a partire dal pomeriggio. Piogge consistenti su Alpi occidentali, Valle d'Aosta e alto Piemonte, deboli altrove. Nevicate a partire dai 2000/2300 m, in calo di quota a fine evento.

Temperature in calo nelle massime per via del maltempo e minime stazionarie o in lieve calo. Venti forti meridionali sulle Alpi, seguiti da Foehn in serata.

Da Lunedì 3 novembre

Inizio settimana con temporaneo rinforzo di un'alta pressione con conseguente tempo stabile e in parte soleggiato, ma temperature che non subiranno variazioni di rilievo.

