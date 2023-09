Regione, per il Defr consultazioni online sino al 29 settembre

In Prima Commissione Bilancio della Regione, presieduta oggi da Federico Perugini, è stato incardinato il Defr, documento economia e finanza regionale 2024-26. Sono state decise le consultazioni online, il termine per la presentazione delle memorie è il 29 settembre. Possono partecipare le organizzazioni interessate, come per esempio tutte le associazioni del mondo economico, gli ordini, i sindacati, le università.

L’assessore Andrea Tronzano ha spiegato che si proceduto a integrare il Defr con la definizione della strategia di sviluppo sostenibile stabilita dalla Giunta. Il documento è in tre parti: economico finanziaria, obiettivi strategici e finanza regionale. L’ultimo punto sarà definito compiutamente quando verso novembre verrà approvato il Nadef.

La Commissione ha anche dato il via libera, a maggioranza, alla norma finanziaria sulla proposta di legge 217 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”, presentata da Paolo Bongioanni (Fdi).