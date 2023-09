Incidente Brandizzo, Salvini: "Voglio capire chi ha sbagliato, chi lo ha fatto deve pagare"

"La sicurezza sui cantieri deve essere la priorità: per il pubblico sicuramente, ma anche per le aziende private. Quindi la preghiera va alle famiglie di quelle vittime, però voglio capire chi ha sbagliato, perché ha sbagliato e chi ha sbagliato deve pagare". Lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, che ieri ha istituito una commissione d'inchiesta sull'incidente a Brandizzo.

Nella commissione sono coinvolte alcune delle migliori professionalità del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A guidare l’organismo, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Massimo Sessa. Sarà affiancato, tra gli altri, dalle direzioni generali competenti e l’Ansfisa.

La commissione voluta da Salvini sarà coadiuvata da un comitato tecnico di alto livello, con professori universitari ed esperti di infrastrutture. L’attività della commissione finirà al 31 dicembre, perché il ministro è determinato ad avere uno strumento efficace ma rapido.