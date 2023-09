Stop alle auto e addio all'asfalto in piazza Maria Ausiliatrice: in arrivo panchine e aiuole

Piazza Maria Ausiliatrice diventa per più di metà pedonale e dice addio all'asfalto, che verrà sostituito da pietra naturale e aiuole. Interventi analoghi davanti alla scuola De Amicis nell'area Valdocco, che accoglierà anche nuovi giochi per bimbi. La Giunta comunale, su proposta dell'assessora alla Transizione ecologica Chiara Foglietta e dell'assessore alla Cura della città Francesco Tresso, ha approvato questa mattina il progetto esecutivo per la riqualificazione di entrambe le aree.

Stop alle auto e nuova illuminazione in piazza

I lavori, dal costo complessivo di 1 milione e 500mila euro, puntano a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici con l'inserimento di più aree verdi e pavimenti riflettenti. Nel dettaglio piazza Maria Ausiliatrice sarà parzialmente pedonalizzata nella sua parte centrale e su tutto il lato sinistro, rimanendo percorribile per le auto che arrivano da corso Regina. Verrà rimosso l'asfalto sostituendolo con pietra naturale, installate delle panchine e rifatto il sistema di illuminazione.

Interventi per drenare la pioggia

Verranno poi messe quattro grandi aiuole verdi nella parte centrale della piazza e lungo via Maria Ausiliatrice. Interventi che serviranno a drenare la pioggia e contrastare l'effetto "bomba d'acqua". "Questa pedonalizzazione - commenta l'assessora Chiara Foglietta - rientra in una più ampia prospettiva di questa Amministrazione che punta a restituire spazio alle persone e a rendere più vivibile la città".

No auto davanti alla De Amicis

A questi interventi si aggiungeranno quelli davanti alla scuola primaria De Amicis di via Masserano, al giardino su corso Regina Margherita e di vicolo Grosso. L’obiettivo è di unire quelle che, attualmente, sono tre zone distinte, allargando l’area pedonale davanti alla scuola. Su via Masserano è previsto l’ampliamento della zona "no auto" e la sostituzione della pavimentazione della via e dei marciapiedi lato corso Regina con calcestruzzo drenante.

Altalena e nuovi giochi

Qui verranno messi tavoli, panchine e aiuole fiorite, oltre ad essere realizzata una nuova rete per la raccolta delle piogge e di illuminazione. Nel giardino su corso Regina Margherita verranno inseriti una nuova altalena di tipo inclusivo, un tavolo da ping pong, nuovi arredi e panchine; verrà rifatta la pavimentazione antitrauma mentre i giochi esistenti, la cancellata e il parterre saranno oggetto di manutenzione.

Anche vicolo Grosso sarà pedonalizzato: la pavimentazione in asfalto sarà sostituita con pietra naturale, mentre il marciapiede lato scuola e in accesso da via Maria Ausiliatrice verrà allargato.

"Continuano - sottolinea l'assessore Francesco Tresso - gli interventi di riqualificazione degli spazi del quartiere Valdocco con soluzioni di tipo green. Meno asfalto, più verde, strade e spazi pubblici a misura di pedoni e bici, con soluzioni progettuali utili a contrastare l’effetto isola di calore e per una migliore gestione delle acque piovane".