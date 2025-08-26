 / Attualità

Attualità | 26 agosto 2025, 10:57

Smarrito un gatto anziano e malato: “Non può sopravvivere da solo”

La proprietaria, da Pescara, lancia un appello per il povero Tigratino

Smarrito un gatto anziano e malato: “Non può sopravvivere da solo”

A Pinerolo si è perso un gatto anziano che necessita di cure e che da solo rischia di non farcela. Si chiama Tigratino, è un micio tigrato appena adottato, molto spaventato e con gravi problemi di salute.

È stato visto l’ultima volta in via Cottolengo, angolo con Stradale Fenestrelle, nei pressi della storica pasticceria Galup. La sua proprietaria, Loretta, che vive a Pescara, lancia un appello disperato: “Tigratino è senza denti, ha un’insufficienza renale e un carattere molto pauroso. Non si lascia avvicinare dalle persone. L’ho adottato per garantirgli una vita serena e protetta, ma ora è in pericolo. Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo”.

La situazione è particolarmente delicata perché il gatto, oltre ad avere bisogno di cure veterinarie, non è in grado di procacciarsi il cibo da solo. Non può cavarsela in strada. Chiunque avesse notizie o avvistamenti può contattare direttamente Loretta al numero 339.8684486.

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium