Smarrito un gatto anziano e malato: “Non può sopravvivere da solo”

A Pinerolo si è perso un gatto anziano che necessita di cure e che da solo rischia di non farcela. Si chiama Tigratino, è un micio tigrato appena adottato, molto spaventato e con gravi problemi di salute.

È stato visto l’ultima volta in via Cottolengo, angolo con Stradale Fenestrelle, nei pressi della storica pasticceria Galup. La sua proprietaria, Loretta, che vive a Pescara, lancia un appello disperato: “Tigratino è senza denti, ha un’insufficienza renale e un carattere molto pauroso. Non si lascia avvicinare dalle persone. L’ho adottato per garantirgli una vita serena e protetta, ma ora è in pericolo. Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo”.

La situazione è particolarmente delicata perché il gatto, oltre ad avere bisogno di cure veterinarie, non è in grado di procacciarsi il cibo da solo. Non può cavarsela in strada. Chiunque avesse notizie o avvistamenti può contattare direttamente Loretta al numero 339.8684486.