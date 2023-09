Viabilità, 148 mila euro per rimettere in sesto strade e passaggi pedonali a Chivasso

Chivasso, 148 mila euro per rimettere in sesto strade e passaggi pedonali (foto d'archivio)

Ammonta a 148 mila euro il quadro economico del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle arterie stradali di Chivasso deliberato dalla Giunta Castello.

Previsto il ripristino dell’asfalto ammalorato, ma anche interventi per la sicurezza stradale e l’abbattimento delle barriere architettoniche come l’adeguamento dei passaggi pedonali, piattaforme rialzate per gli attraversamenti, nuove urbanizzazioni, il risanamento dei camminamenti pedonali. Un nuovo parcheggio con 14 stalli sarà costruito nella frazione di Castelrosso in via Cottolengo nelle adiacenze del sottopasso ferroviario e della scuola, in modo da snellire il traffico nelle ore di ingresso e uscita degli alunni, preservando la loro incolumità, grazie ad un nuovo camminamento tracciato, e riducendo l’inquinamento atmosferico.

Quest’ultima questione viene archiviata anche in via Po grazie allo spostamento delle fermate degli autobus per gli studenti pendolari. Saranno infatti ricavate quattro nuove fermate in via Orti che farà anche da capolinea.