Investire nelle start up: Neva Sgr raddoppia la posta: da 250 sale a 500 milioni di euro da investire in buone idee

Due nuovi fondi da parte di Neva Sgr per scommettere sulle migliori start up in Italia e nel m ondo

Torino raddoppia nelle scommesse sulle aziende di domani. In particolare, lo fa Neva Sgr, la società di venture capital di Intesa Sanpaolo che - dopo il successo del fondo Neva First, che ha raccolto 250 milioni di euro per investire in start-up hi-tech italiane ed estere in diversi settori - ora vara altri due fondi, Neva II Global e Neva II Europe per un totale di 500 milioni di euro.



Il debutto questa mattina alle Ogr, alla presenza di tanti potenziali investitori provenienti da tutto il mondo, compresi Usa e Israele, dove il mondo delle start up rappresenta ormai un habitat solidissimo. L’obiettivo di Neva II Global è raccogliere circa 400 milioni di euro e investirli nelle migliori aziende emergenti altamente innovative a livello mondiale, con un occhio di riguardo proprio a quelle italiane, europee, ma anche statunitensi e israliane. Mentre Neva II Europe, per cui è prevista una raccolta di circa 100 milioni di euro, sarà interamente dedicato alle realtà europee, specialmente italiane. Entrambi i fondi saranno operativi dal secondo semestre 2024 e punteranno sulle realtà che adottano le migliori politiche di sostenibilità ambientale (le cosiddette ESG).

"Abbiamo ricevuto dischi verdi su tutti i passaggi che ci eravamo preposti e abbiamo bruciato alcune tappe, anticipando alcune tappe del nostro piano industriale - spiega Luca Remmert, presidente di Neva Sgr -. Sono stati tre anni importanti, pur muovendoci all'interno di una tempesta perfetta. E ci siamo preparati al meglio per la nuova avventura".



Cybersecurity, aerospazio, energia e biotech, fin qui, tra i settori più coinvolti dagli investimenti. "Per noi, la soddisfazione è di aver aiutato a far crescere quelle società che si occupano delle sfide contemporanee". Dice Remmert. “Con Neva II Global e Neva II Europe utilizzeremo gli stessi criteri altamente selettivi adottati finora per individuare le aziende in fase di crescita con vantaggi competitivi a lungo termine, grandi opportunità di mercato e adesione ai criteri ESG e dell’economia circolare – aggiunge -. I risultati già ottenuti con il Fondo Neva First hanno dimostrato l’elevata professionalità del nostro team, composto da analisti interfunzionali e internazionalicon comprovata e riconosciuta esperienza e una profonda conoscenza dei mercati. Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, università, centri di ricerca, acceleratori e incubatori, e forti dell’appartenenza a uno dei maggiori e più solidi gruppi bancari europei, sono certo che Neva Sgr potrà crescere e farsi conoscere ulteriormente, dando ancora maggiori soddisfazioni agli investitori”.