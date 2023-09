Ancora una tragedia del lavoro: a Chivasso operaio muore schiacciato da una gru

Non sembra avere mai fine la scia di sangue e di incidenti sul lavoro che la provincia di Torino sta conoscendo in questa fine estate, prima e dopo la tragedia di Brandizzo.

Inutili tutti i soccorsi

L'ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 settembre, in una ditta di Chivasso. Un operaio italiano ha perso la vita schiacciato da una gru all'interno della Gfs Gravity di via Parigi.

Indagano i carabinieri

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco prontamente arrivati sul posto. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato all'incidente: sull'accaduto ora indagano i carabinieri di Chivasso e i tecnici dello Spresal dell'Asl To4.

I sindacati: "Tragedia senza fine"

“È una scia che non si interrompe, una tragedia senza fine”, dichiara Federico Bellono, della segreteria Cgil Torino. “Questa volta è toccato ad un operaio metalmeccanico, ai cui familiari va tutta la nostra vicinanza, schiacciato da un carro ponte, mentre proprio ieri è iniziato il processo per i 3 morti nel crollo della gru in via Genova a Torino".

"Sembrano cronache di una guerra, seppur non dichiarata ufficialmente, contro le lavoratrici e I lavoratori, anello debole di una catena infernale dove il taglio dei tempi e dei costi sembrano farla da padroni. Eppure si parla tanto di sicurezza, ma in assenza di adeguati dispositivi e adeguata formazione, si rischia di fare molta retorica. Insieme all'assenza di adeguati controlli che avrebbero una straordinaria funzione di deterrenza, contro un senso di impunità oggi largamente prevalente”, conclude Bellono.