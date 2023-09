Torino diventa rosa "Barbie" in difesa dell'ambiente: presidio di Fridays for Future davanti al Comune

Gli ambientalisti di Extinction Rebellion e Fridays For Future oggi si sono dati appuntamento sotto al municipio di Torino. Verso le ore 16 gli ecologisti hanno presidiato la piazza per rilanciare lo sciopero mondiale per il clima previsto il 6 ottobre .

"Le persone che hanno responsabilità politiche continuano ad agire non come dovrebbero - ha dichiarato Laura Vallaro ex portavoce nazionale del movimento Fridays for future - Non ci facciamo scoraggiare dalle onde di negazionismo del cambiamento climatico".