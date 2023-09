A Palazzo Birago aperta la mostra Colors for draw peace

Inaugurata questa mattina a Palazzo Birago la mostra “Colors for draw peace”, organizzata dalle Associazioni Vitaworld, Colors for Peace, Vitaukr, Scuola d’arte Kherson, Lilea Onlus con il sostegno della Camera di commercio di Torino e della Camera di commercio italiana per Ucraina, con le Camere di commercio italo estere ed estere in Italia.

In esposizione, disegni di bambine e bambini ucraini che illustrano il concetto di Pace, raffigurato attraverso una colomba, e immagini ideali del mondo nel quale questi ragazzi e ragazze aspirano a crescere. Il progetto nasce nelle primissime ore di guerra quando la città di Kherson venne colpita. La direttrice della scuola Yulia Slipich già nel pomeriggio del 24 febbraio 2022 lanciò l’idea per sostenere i propri alunni che si trovavano in fuga, nei rifugi e nelle cantine: “Visualizzate il mondo che vorreste e il mondo diventerà così come lo visualizzate”.

La scuola d’arte di Kherson, in cui prima della guerra studiavano circa 800 bambini di talento, è riuscita a preservare un sistema unico di formazione di giovani artisti e artiste. Allo scoppio della guerra la scuola è stata trasferita in modalità on-line, raggiungendo più di 500 giovani che oggi vivono in diverse città dell’Ucraina e del mondo (dall’Australia al Canada). Durante l’anno scolastico, gli insegnanti della scuola hanno adattato il sistema di insegnamento, sviluppato materiali ad hoc per un lavoro efficace e di alta qualità necessario per la riabilitazione artistica e il sostegno psicologico. Da qui provengono i disegni esposti, che sono già stati oggetto di esibizione a Firenze all’inizio dell’estate.

La mostra sarà aperta fino al 22 settembre con orario 9-19 a Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di Torino, in via Carlo Alberto 16. Ingresso libero.

Info: ukranianartinitaly@<wbr></wbr>gmail.com