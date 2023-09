Da Lercio a Filippo Tortu allo chef Leemann, torna il Festival del Digitale Popolare

"Futura, a misura d'umanità": è questo il tema al centro della seconda edizione del Festival del Digitale Popolare. Sabato 7 e domenica 8 ottobre - con un'anteprima il venerdì - talk, workshop e dibattiti affronteranno il tema della rivoluzione digitale in rapporto alle persone e società perché non si dimentichi mai la centralità dell'uomo anche nell'epoca della virtualità.

Da Lercio a Coma_Cose a Marchisio

Tra gli ospiti il duo musicale Coma_Cose , l’olimpionico Filippo Tortu, Michela Giraud , attrice e conduttrice TV, il ministro per la PA Paolo Zangrillo , il commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni , l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio , il rapper Rosa Chemical , l’attrice Cristiana Capotondi , il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio , i calciatori Sara Gama, Giorgio Chiellini e Martina Rosucci , il professore emerito Mario Rasetti e Vincenzo Schettini , il prof che spiega La Fisica che ci piace, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga , lo chef Pietro Leemann , il sito satirico Lercio e i giornalisti Luca Bottura, Francesca Baraghini, Marco Carrara, Andrea Pennacchioli e Gianluca Nicoletti , la direttrice del Salone Internazionale del Libro Annalena Benini .

Le sedi

Gli appuntamenti in programma si snoderanno tra Museo Egizio, Off Topic, Polo del ‘900 e Gallerie d’Italia. Il manifesto del Festival 2023 è firmato da Roberto Recchioni, artista poliedrico che lega il suo nome, tra gli altri, alla famiglia di collane dedicata a Dylan Dog e a personaggi iconici come Tex, Diabolik e Topolino.

"Strumenti e tecnologie digitali - ha spiegato l'assessore alla Transizione Digitale Chiara Foglietta - sono elementi importanti per migliorare la qualità della vita delle persone, che vanno però accompagnate perché possano sfruttare al meglio tutte le opportunità del loro utilizzo".