Consigli per delle idee regalo davvero originali

A volte ci si ritrova a voler fare un regalo a qualcuno che ha già tutto. In questi casi scegliere il dono adatto potrebbe essere piuttosto difficile, e con questo articolo vogliamo venire in vostro soccorso. Ci sono molte idee regalo originali che possono rivelarsi davvero utili, piuttosto che ricorrere ai soliti buoni da spendere in negozi o attività. Continuate a leggere per conoscere i nostri consigli e trovare la giusta ispirazione.

Oggetti con foto

Cosa c’è di meglio di un bel regalo personalizzato? Oggi è possibile stampare foto su un gran numero di oggetti, come ad esempio tazze e cuscini. Possono essere foto di ogni tipo. Si va dalle foto romantiche, magari per un dono da fare al proprio partner, a delle immagini contenenti alcuni dei momenti più belli della propria vita, in grado di scatenare tanta nostalgia. Questo è possibile grazie ai siti di stampa online, come Gifta, che offrono diverse opzioni di stampa per tutte le necessità.

Per le tazze noi consigliamo di optare per qualcosa di divertente, magari aggiungendo anche un messaggio di auguri simpatico. Così ogni mattina chi riceve il regalo può sorridere pensando alla persona che ha avuto questa bella idea.

Anche i cuscini possono essere una buona soluzione, da sistemare sul divano o sul letto. Si possono fare sia in bianco e nero che a colori. Noi suggeriamo di farli stampare a colori, magari per rendere il letto più allegro e vivace.

Regalare un cibo particolare

Oggi possiamo far arrivare del cibo da tutto il mondo, e ci sono negozi specializzati nel trattare proprio prodotti alimentari provenienti dall’estero.

Una idea davvero originale potrebbe essere quella di regalare delle tavolette di cioccolata con gusti particolari, difficili da trovare nei supermercati italiani. Lo stesso vale per le spezie esotiche, ottime per chi vuole portare in cucina sapori davvero unici.

A questi prodotti si possono associare anche regali più concreti e pronti a durare nel tempo, come un buon libro di cucina o degli attrezzi da usare mentre si è ai fornelli.

Soprammobili fatti a mano

Se si ha un po’ di dimestichezza con il bricolage o con il decoupage si possono realizzare dei soprammobili fatti a mano. Se non si ha esperienza consigliamo di iniziare con oggetti piccoli e semplici, così da mettersi alla prova e acquisire la giusta manualità. In rete si possono trovare molte guide utili a questo scopo.

Per un regalo originale una buona idea potrebbe essere quella di riciclare dei materiali o degli oggetti. In questo modo gli oggetti invece di essere buttati possono avere nuova vita, invece di accumularsi nelle discariche.

Regalare una giornata insieme

Perché non regalare una bella giornata in compagnia? Basta poco per organizzare un intero giorno insieme, alla luce di ciò che piace e appassiona chi sta per ricevere il regalo.

Il nostro suggerimento è di mantenere la giornata completamente segreta, dando a chi festeggia solo le indicazioni su cosa indossare e su eventuali accessori da portare. L’obiettivo non è solo creare dei bei ricordi, ma anche stupire.

Nella giornata potete alternare momenti adrenalinici e avventurosi ad attimo dedicati al relax, ad esempio in corrispondenza dei pasti. Con una ricerca in rete si possono scoprire numerose attività ed esperienze da svolgere nei dintorni.