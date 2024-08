Nichelino, scoperta una discarica a cielo aperto in via Nino Bixio

Una brutta sorpresa, a ridosso del Ferragosto, per i residenti nella zona industriale di Nichelino. E' comparsa, infatti, una vera e propria discarica a cielo aperto, del tutto illegale, al fondo di via Nino Bixio.

Abbondato ogni genere di rifiuto

Qui sono stati abbandonati ogni tipo di materiali, dagli pneumatici agli infissi, dagli imballaggi alla spazzatura a rifiuti di varia natura, causando una ondata di proteste da parte di chi abita nella zona.

Impatto negativo salute pubblica

La presenza di questa discarica non solo è un grave problema ambientale, ma ha pure un impatto negativo sulla salute pubblica, oltre che essere un pessimo biglietto da visita per l'area industriale della città. Purtroppo, nonostante l'adozione in alcune zone (non solo di Nichelino) delle fototrappole, i 'furbetti dei rifiuti' continuano a colpire, riuscendo spesso a farla franca.