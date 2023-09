Vattimo, due giorni di camera ardente all'Università, poi i funerali sabato alle 10 a san Lorenzo

Due giorni di camera ardente, per Gianni Vattimo, scomparso nella serata di ieri, martedì 19 settembre. Giovedì e venerdì, dalle 10,30 alle 18, sarà possibile rendere omaggio alla salma presso gli spazi dell'aula magna del rettorato dell'Università, mentre i funerali saranno celebrati sabato mattina, alle 10, presso la chiesa di San Lorenzo in piazza Castello.

"Autorità mondiale che ha fatto la storia"

"C'è la tristezza, ma si ricorda anche la figura di una persona che rappresenta un'autorità mondiale, che fa fatto la storia non soltanto della nostra università, ma dell'università in generale", dice il rettore dell'Università, Stefano Geuna.

Ha saputo teorizzare un pensiero autonomo di filosofia

"Ho avuto il privilegio di averlo come docente, come relatore di tesi e, nel corso degli anni, come maestro - aggiunge Maurizio Ferraris, presidente del Centro di ricerca interateneo e filosofo -: ci sono filosofi che si limitano a parlare di filosofia e di altri filosofi. Gianni Vattimo è stato un filosofo che ha teorizzato l'interpretazione, un'attività che appare secondaria, ma che invece è stato capace di elaborare dando vita a una filosofia originale, pensare in prima persona. Il sentimento, per chi ha goduto del suo magistero, è legato all'insegnamento di poter fare filosofia non soltanto parlando di altri filosofi, ma pensando in prima persona".

Intellettuale dalla grande apertura culturale

E Giulia Carluccio, prorettrice di UniTo, conclude: "Ho avuto anche io il privilegio di frequentare le lezioni del professor Vattimo e i suoi corsi sono stati tra i più formativi che io abbia mai seguito. Un intellettuale di livello internazionale, la cui apertura ha permesso anche di ispirare gli insegnamenti e i corsi si cinema all'interno della sua cattedra, all'università. E' la dimostrazione della grande apertura culturale di un filosofo che ha saputo parlare a tutti".