"Collegno Rinasce": è Stefano Ponte il candidato sindaco della lista civica

Nato nel 2020 come blog di informazione, il progetto civico Collegno Rinasce ideato da Massimo Cavazzini annuncia l’intenzione di correre per le prossime elezioni comunali del 2024 puntando sulla competenza, su una chiara visione per la Collegno del futuro e sulla passione che deriva da un impegno civico costante sul territorio. Sarà Stefano Ponte, attuale consigliere comunale del Gruppo Misto, il candidato sindaco di Collegno Rinasce.

"Nel 2024 ci sarà l’occasione per tutti i collegnesi di dare un segnale di rinnovamento. L’Istat stessa ha certificato che Collegno ha un alto indice di vulnerabilità, la città è in sofferenza” spiega Massimo Cavazzini, fondatore di Collegno Rinasce. “Da più di tre anni lavoriamo perché i cittadini collegnesi siano davvero informati su quello che succede in città, in maniera trasparente, oggettiva e propositiva: dai cantiere infiniti come la Matteotti alle ciclabili che tolgono verde, dalla cementificazione dei palazzoni e supermercati al taglio di centinaia di alberi. Il riscontro che abbiamo avuto ci ha spinto a lavorare ancora di più per dare ai collegnesi un’alternativa alle amministrazioni di questi anni. Crediamo che un candidato come Stefano Ponte, con la sua esperienza professionale e politica, possa gettare le basi per la rinascita della nostra città lavorando con la squadra di Collegno Rinasce”.

“E’ per me un onore e un piacere essere scelto da Collegno Rinasce come candidato sindaco per il 2024. In questi anni di consiglio comunale ho potuto toccare con mano i problemi della città, le esigenze dei cittadini e la voglia di portare competenza e visione nel modo di amministrare. Per troppi anni abbiamo visto governare le stesse persone, spesso catapultate dal partito in questa o quella poltrona, senza risultati soddisfacenti” afferma Stefano Ponte. “Collegno Rinasce è il progetto ideale attorno al quale far convergere tutti i soggetti che credono nel cambiamento e aggregare i cittadini che vogliono vivere in una Collegno migliore”.

Già dalle prossime settimane, Stefano Ponte e Massimo Cavazzini incontreranno cittadini, commercianti, imprenditori e associazioni collegnesi per confrontarsi sul programma di Collegno Rinasce e scegliere insieme le priorità del prossimo quinquennio. Il sito www.collegnorinasce.com rimarrà il punto di riferimento del progetto, sia per informare i cittadini sia per raccogliere proposte attraverso la Fabbrica delle Idee, strumento di partecipazione civica attiva lanciato nel 2020.

Massimo Cavazzini

Ingegnere gestionale, dirigente d’azienda per una delle aziende più innovative al mondo, giornalista pubblicista, mentor di numerose startup, Massimo si è sempre occupato di industria, innovazione e digitale. Sposato con due figli, ama viaggiare e scoprire nuovi cibi.