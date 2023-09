Giornata mondiale dei polmoni, domenica screening e visite gratuite per le malattie respiratorie

Ogni anno, il 25 settembre, il mondo celebra la Giornata mondiale dei polmoni, un'iniziativa globale promossa dal Forum delle Società Respiratorie Internazionali (FIRS). Un appuntamento nato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle patologie respiratorie e a migliorare la qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti.

E quest'anno domenica 24 settembre, a Torino, un'occasione unica si presenta per unirsi alla celebrazione presso il Parco Ruffini.

Immediata anche la risposta delle Istituzioni locali che vedranno il coinvolgimento di Jacopo Rosatelli, Assessore al Welfare, Diritti e pari Opportunità della Città di Torino e di Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Moderati della Regione Piemonte che hanno già confermato la loro presenza al Parco.



*L’evento rientra tra le attività del progetto #HolAsmaefaccioSport lanciato a febbraio 2020 c/o il Ministero della Salute. Si rafforza così l’obiettivo della campagna – interviene Simona Barbaglia, Presidente di Respiriamo Insieme–APS – sviluppato per promuovere lo Sport come occasione di salute e socializzazione per il paziente respiratorio di qualsiasi età. È un'iniziativa che dimostra che una patologia cronica respiratoria non dovrebbe mai impedire a nessuno di vivere una vita attiva e siamo felici di poter proporre questa iniziativa a Torino”.



UNA GIORNATA DEDICATA AI PROBLEMI RESPIRATORI

L'evento sarà strutturato per coinvolgere e informare il pubblico su una serie di importanti tematiche legate alla salute respiratoria:

• Informare: nelle sessioni informative si metterà in luce l'importanza di uno stile di vita sano e dell'attività fisica nella promozione della salute respiratoria

• Educare: I pazienti “esperti” dell’associazione condivideranno conoscenze preziose sull'asma e altre patologie respiratorie croniche, fornendo suggerimenti su come gestire al meglio queste condizioni

• Prevenire: verranno offerti screening allergologici e respiratori gratuiti in collaborazione con i medici e gli infermieri della struttura complessa di Immunologia e Allergologia dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano e della struttura complessa pneumologica dell’ASL Città di Torino

• Divertire: numerose le attività divertenti che promuovono uno stile di vita attivo e la socializzazione, dimostrando che anche le persone affette da patologia cronica respiratoria di qualsiasi età possono praticare sport



IL 5% DEI TORINESI SOFFRE DI MALATTIE RESPIRATORIE

“Sono molto diffuse le malattie respiratorie ed è molto elevato il numero di persone con asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie comportanti ostruzione delle vie aeree. Nel loro complesso nella città di Torino si stima che circa il 5% della popolazione adulta ne sia affetta (circa 38.000 in una indagine del 2017), con una distribuzione disomogenea dei casi tra il 6% circa nelle periferie e meno del 4% nelle aree centrali della città. In particolare, il fumo di sigaretta, unitamente all’esposizione prolungata a inquinanti ambientali – interviene Pavilio Piccioni, Direttore S.C. Pneumologia ASL Città di Torino - svolge un ruolo di primo piano nel favorire lo sviluppo della BPCO, mentre le allergie spesso sono associata all’ asma bronchiale. Attività di sensibilizzazione come questa si confermano di fondamentale importanza nel prevenirne insorgenza e/o contrastarne l’evoluzione di patologie respiratorie”.



UN APPUNTAMENTO AL PARCO DI TORINO

• Quando: domenica 24 settembre 2023

• Dove: Torino, c/o Parco Ruffini, in Viale Leonardo Bistolfi

(all'angolo con Corso Carlo Piaggia)

• Ora: dalle 10:00 alle 17:00

• Come: per prenotare la valutazione allergologica e pneumologica gratuita, basta compilare il format su https://www.holasmaefacciosport.it/giornata-mondiale-dei-polmoni-2023/