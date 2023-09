Il Sacro Fuoco dell'arte nelle opere di Elisa Seitzinger: la mostra alla Cavallerizza Reale

Il Sacro Fuoco dell'arte trova la sua espressione attraverso le opere grafiche di Elisa Seitzinger, illustratrice contemporanea tra i dieci autori più influenti d’Italia, che apre la sua mostra alla Cavallerizza Reale fino al 22 ottobre.



L'artista negli ultimi anni ha raggiunto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali e ha realizzato tra gli altri il manifesto del Salone del Libro 2021.

Il titolo della mostra è una sorta di manifesto, quel fuoco sacro che spinge l’artista a creare libero da vincoli, se non quelli imposti dal proprio sentire. Ma che altresì

spinge chi artista non è a riconoscere l’arte e farne momento emozionale e formativo.

"Mi sono ispirata al racconto di Borges ne “Le rovine circolari”. Dove viene descritto un tempo del fuoco e dove il protagonista va per sognare e cercare di trasformare il protagonista del suo sogno in realtà, per poi rendersi conto che il protagonista del suo sogno è egli stesso. Ho cercato di creare un ambiente che potesse evocare nello spettatore la poesia del sogno" spiega l'artista.

Oltre agli stendardi che ricreano questo luogo mistico e sacro, la mostra prosegue nella manica della Cavallerizza con un'antologia delle opere di Elisa Seitzinger.

"Nelle scuderie si raccolgono alcuni dei miei lavori da dieci anni fa, fino all'ultima opera realizzata per Palazzo Madama, il San Michele Arcangelo".

Obiettivo dell'illustratrice è anche quello di unire l'arte illustrativo con l'arte contemporanea e lo fa attraverso un'installazione video. "Per la prima volta ho creato una videoinstallazione perché mi interessava fare un rito, un gesto simbolico. Ho portato al galoppatoio, penso per l'ultima volta a livello storico un cavallo vero, l'ho vestito con una gualdrappa disegnata da me e l'ho fatto passeggiare e galoppare tra queste mure. Un gesto simbolico perché crea un legame tra la storia di questo luogo e i presente della Cavallerizza che sta ospitando mostre di arte contemporanea".