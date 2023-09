Doppio incidente sulla tangenziale, a Savonera e all'altezza di Collegno: traffico paralizzato

Doppio incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 24 settembre, sulla tangenziale di Torino. Nel primo caso un motocilista è scivolato sull'asfalto all'altezza di Savonera, in direzione Milano: l'uomo è stato poi condotto in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria.

Motociclista in codice giallo al Maria Vittoria

Il secondo sinistro è avvenuto poco distante, all'altezza di Collegno, sempre sulla tangenziale nord in direzione Milano. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli.

Traffico fortemente rallentato

Nessuna persona è risultata ferita, ma pesanti sono le conseguenze per il traffico, fortemente rallentato in un orario già di per sé di intensa circolazione.