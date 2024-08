Aggressione al giornalista Andrea Joly: 4 militanti di Casapound ai domiciliari

Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito 4 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di quattro presunti esponenti di Casapound, indagati per violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate sul giornalista Andrea Joly.

Il fatto

Nella notte del 20 luglio il collega del quotidiano La Stampa è stato picchiato mentre stava documentando un raduno degli esponenti della Tartaruga Frecciata, fuori dal circolo Asso di Bastoni in via Cellini.

Il cronista era andato per raccontare la festa di Casa Pound in corso, ma quando i militanti hanno capito che non faceva parte del loro gruppo gli hanno chiesto di consegnare il telefono sul quale aveva appena caricato foto e video. Poi dalle minacce si è passati all'aggressione vera e propria, con il giornalista scaraventato a terra e poi colpito a più riprese, tanto da dover recarsi in ospedale per farsi medicare.