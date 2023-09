Edilizia scolastica, procedono i lavori alla Villa 6 nel parco della Certosa di Collegno

Stanno avanzando secondo il cronoprogramma i lavori all’interno della Villa 6 nel parco della Certosa di Collegno, che consentiranno entro la fine del 2024 al Liceo Curie-Levi di avere un nuovo edificio a disposizione e di lasciare i locali della scuola media Gramsci.

È quanto si è potuto constatare durante un sopralluogo al cantiere effettuato dalla Città metropolitana e dalla Regione Piemonte, che finanzia parte dell’intervento. In particolare, sono in fase di completamento i solai per i quali il progetto ha previsto il completo rifacimento per ragioni di adeguamento statico e sismico e sono in corso i lavori di rifacimento della copertura in legno; è stato realizzato il nuovo vano ascensore in cemento armato ed è stato avviato il rifacimento dei vani scala e sono in corso di esecuzione i rinforzi dei setti murari, mediante interventi di riempimento delle cavità e delle nicchie, per garantire adeguata resistenza sismica.

Durante i lavori, i progettisti di Città metropolitana hanno potuto utilizzare i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi di rifacimento del tetto, dove parte dell’orditura esistente si è rivelata recuperabile, per modificare il progetto del riscaldamento inizialmente previsto con un incremento delle performance energetiche mediante un sistema con ricambi d'aria e con possibilità di raffrescamento degli ambienti.