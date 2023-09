"Impiegate i detenuti per la pulizia delle strade di Torino e per la raccolta rifiuti"

La recidiva per il carcere di Torino è al 70% . Tradotto: sette detenuti, su dieci, compiono un nuovo reato nel giro di pochi mesi dalla scarcerazione. Una risposta al problema arriva dall'impiego dei carcerati nei cosiddetti "lavori utili". Una proposta sposata dal capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo , che ha depositato una mozione per proporre un accordo di collaborazione tra la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" ed Amiat.

Il progetto

L'obiettivo è che i detenuti siano impiegati nella pulizia delle strade di Torino e per la raccolta rifiuti. La partecipata della Città, come ha spiegato l'amministratore delegato Gianluca Riu, aveva già attivato un'iniziativa analoga nel 2015, 2017 e alla fine del 2019. "Ciascuno dei progetti, di una durata variabile da 9 mesi ad un anno - ha aggiunto - aveva coinvolto una trentina di detenuti, per un totale di circa 90 persone".