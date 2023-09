Regione, accordo per la stabilizzazione di 500 sanitari precari

Qualche minuto fa, presso i locali del Grattacielo della Regione Piemonte, i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up hanno sottoscritto con il Presidente Cirio e l'Assessore Icardi l'accordo per la seconda tornata di stabilizzazioni del personale precario del SSR.

L'intesa garantisce l'accesso al percorso di stabilizzazione per 500 sanitari che, quindi, si aggiungeranno ai più di 1.100 professionisti stabilizzati nei mesi scorsi.

L'accordo inoltre apre la stessa possibilità al personale amministrativo sulla base delle esigenze assunzionali delle singole Aziende.

"Esprimiamo la nostra soddisfazione per quanto concerne la lotta al precariato", hanno dichiarato i sindacati. "Restano fermi però i nostri obiettivi assunzionali previsti dagli ultimi accordi sottoscritti per l'assunzione di 2.000 professionisti, al netto di queste stabilizzazioni e del turn over. Continuiamo perciò senza sosta nel percorso di rafforzamento e strutturazione degli organici della nostra sanità piemontese. Prossima tappa l'incontro dell'osservatorio convocato per il 6 ottobre".