Scuola Rodari, le famiglie chiedono di abbattere le barriere architettoniche: "Non posso portare mia figlia in braccio"

Luoghi inaccessibili

Palestra, biblioteca e teatro al piano di sotto, ma anche sala informatica al piano superiore: non ci sono ascensori o rampe . Soltanto scale. " Questo impedisce l'inclusione dei ragazzi con disabilità, ma anche di chi magari ha un infortunio transitorio. Mia figlia ha un'invalidità motoria e da 4 anni mangiano in classe, invece che in mensa. E per andare in teatro per lo spettacolo di Natale dovrò portarla in braccio. Ci basterebbe anche solo un montascale ", dice Federica Lofranco , una delle mamme.

Nuovi fondi per la Collodi?

E Marina Massaro, un'altra mamma, aggiunge. "Ci è stato detto che in base ad alcuni studi questa struttura non sarebbe in grado di sostenere un ascensore. Mentre tutte le porte, gli accessi, le classi e i laboratori sono accessibili. Se i bimbi con disabilità vengono dirottati in Collodi, laddove possibile, il Teatro e la biblioteca sono solo in Rodari". "Abbiamo incontrato l'assessora Salerno che ci aveva detto che avrebbero affrontato il tema, ma finora non è successo nulla. Si tratta tuttavia di una problematica che si trascina da decenni, non è una novità. Da pochi giorni c'è una nuova preside, che ha detto di volersi impegnare per capire come saranno usati i nuovi fondi destinati alla Collodi, che è il plesso principale".