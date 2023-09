La Regione ristruttura due caserme della Guardia di finanza. Ricca: "I nostri militari lavoreranno in luoghi più sicuri"

Questa mattina è stato presentato lo stanziamento di fondi regionali per la ristrutturazione di due caserme della Guardia di finanza in provincia di Torino, la struttura di Chivasso del nucleo di Polizia Tributaria di via Giordano Bruno 141 e il Gruppo di Orbassano in via Regione Gonzole 6.

Davanti al Comando di Torino in via Romolo Gessi 5, l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca è stato accolto dagli uomini della Guardia di Finanza per la presentazione del progetto volto a garantire maggior sicurezza e vivibilità delle strutture utilizzate dalle forze dell'ordine.

"Presentiamo l'intervento della regione Piemonte per la caserma della Guardia di Finanza - ha dichiarato l'assessore - Progetto che darà la possibilità ai nostri militari di essere più efficienti e di operare in luoghi di lavoro più sicuri".

"Questi lavori ci consentiranno di sistemare due reparti utilissimi - ha commentato Salvatore D'Arpa, generale di brigata e comandante del reparto tecnico, logistico e amministrativo della guardia di finanza del Piemonte e della Valle d'Aosta - Il progetto sarà finalizzato a sistemare l'aspetto estetico della struttura di Chivasso e delle aree non più idonee della struttura. Riguardo la caserma di Orbassano gli interventi previsti riguarderanno un nuovo impianto di climatizzazione e lavori di ritinteggiatura della facciata".